أهالي «كفر شعبان» يودعون شهيد سيناء بالشرقية

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تشييع جثمان الشهيد
شيع الآلاف من أهالي قرية «كفر شعبان» التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان الشهيد المجند «خليفة حسن خليفة شعبان» ابن القرية، الذي استشهد في أثناء ملاحقة رجال القوات المسلحة للعناصر الإرهابية بمدينة العريش بشمال سيناء، حيث حضر الجثمان ملفوفًا بالعلم المصري، قبل أن يُصلى عليه بالمسجد الكبير بالقرية، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وسط حضور بارز للقيادات الشعبية والتنفيذية، على رأسهم اللواء مصطفى عبية، رئيس المدينة، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبًا عن المحافظ الدكتور ممدوح غراب.
وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له، القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وذلك خلال تبادل لإطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء. وتم ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة و14 دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، وتم
وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له، القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وذلك خلال تبادل لإطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء.
وتم ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة و14 دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، وتم القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.
كما تم اكتشاف وتدمير 17 وكرًا لإيواء العناصر الإرهابية، وتفجير 204 عبوات ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات، إلا أن المواجهات أسفرت عن استشهاد 3 جنود، بينهم ابن الشرقية؛ نتيجة الأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، وذلك في أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.
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