انت الان تتابع «بيطري المنيا»: استخدام «الإستركنين» لإعدام الكلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كلاب

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنيا، إنه جرى تشكيل لجان مكبرة على مستوى المديرية وكل الإدارات البيطرية بنطاق مراكز ومدن المحافظة؛ لتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الذي وجه باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الكلاب الضالة، حفاظا على حياة المواطنين، وأمنهم وسلامة ذويهم. وأضاف مدير المديرية، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الكلاب الضالة تجرى من خلال تنفيذ عدة حملات.

وأضاف عثمان أنه يتم استخدام مادة سلفات الإستركنين؛ لإعدام الكلاب، لافتًا إلى أن الحملات تضم أطباء الإدارات والصحة العامة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مناشدًا الأهالي ضرورة الإبلاغ في حالة الشك في وجود كلاب ضالة بالأماكن التي يقطنون بها، لاتخاذ اللازم. وأكد أن المواطن شريك أساسي في مجابهة

Advertisements