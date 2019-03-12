شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: «انتظروا استاد القاهرة في ثوبه الجديد.. سنفخر به بالشرق الأوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الوفد الاستثماري الياباني، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني.

وتابع «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الوفد الاستثماري أعرب عن تقديره الشديد بالإنجازات المستمرة بمصر، فضلا عن إشادته بمناخ الاستثمار الجديد».

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وأوضح «سعد» أن نتائج اجتماع مدبولي مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلاً: «رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزير الرياضة كل أسبوعين، لمتابعة إجراءات تأهيل الاستادات التي ستستضيف البطولة»، مؤكدا أن كافة الاستادات ستكون جاهزة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، حيث من المقرر أن تقام على كل استاد مباراة تجريبية بعد تطويره.

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء «استبعاد استاد بورسعيد تم من قبل الاتحاد الأفريقي، كون تجهيزه سيستغرق أكثر من 3 شهور»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم اختيار استاد السلام بالقاهرة بديلا لبورسعيد، مضيفا «سنرى استاد القاهرة خلال شهر مايو، كما لما نره من قبل، بحيث نستطيع أن نتباهى به في منطقة الشرق الأوسط بأكملها».

واختتم سعد «سيتم تطوير كافة المناطق المحيطة بالاستادات التي ستقام عليها مباريات كأس الأمم الأفريقية».