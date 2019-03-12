شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: استثمارات الغاز ستصل لـ10 مليارات دولار هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن «مصر تحولت في فترة بسيطة من دولة مستوردة للغاز لدولة لديها اكتفاء ذاتي، وتصدر الغاز للخارج»، موضحًا أن «الطفرة في الغاز وضعت مصر في مصاف الدول الكبرى».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «مصر ستنتج 7 مليارات مكعب غاز في اليوم قريبًا، وإن الاكتشافات والعمل في حقول الغاز سيحولان مصر لمركز إقليمي في مجال الطاقة».

وتابع أن «الاستثمارات في مجال الغاز سترتفع لـ10 مليارات دولار هذا العام، وأن الله منّ على مصر بأن يكون لها ميزة تنافسية في الغاز بمنطقة البحر المتوسط»، مشيرًا إلى أن «هناك اكتشافات جديدة أيضًا في مجال الغاز قريبًا».