شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير المالية السابق: لا توجد قاعدة بيانات لتحصيل الضرائب في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، إن المستثمرين الأجانب يهتمون في المقام الأول بالسياسات الضريبية وتطبيقها قبل الدخول في المشاريع.

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وأضاف «المنير»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»، أن الدولة يجب أن تضع أهداف اقتصادية واضحة قبل تطبيق السياسات الضريبية، منوها أن هناك شركات عالمية متورطة في التهرب الضريبي ولابد من تبسيط الإجراءات والتشريعات للتقليل من التهرب.

وطالب نائب وزير المالية السابق، بتحديث قانون الضرائب ليواكب التطورات العالمية، لافتا إللى أن التطوير سيجذب المزيد من المستثمرين للعمل في مصر.

وأكد، أنه لا يوجد قاعدة بيانات لتحصيل الضرائب في مصر، ولابد من ميكنة الإجراءات لتسهيل عملية التحصيل، ومنع التهرب الضريبي، موضحًا أن أكبر شريحة يتم تحصيل الضرائب منهم «الموظفين» وأقلهم المهنيين.