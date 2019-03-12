شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ اختبارات المتقدمين لوظائف «التأمين الصحى الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، اختبارات المتقدمين للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى بدأت أمس فى المعهد القومى لتدريب الأطباء، ومركز نظم المعلومات للقوات المسلحة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم نشر إعلانات عن الوظائف بالصحف وموقع الوزارة الإلكترونى، فى يناير الماضى، وتضمن الحاجة إلى وظائف طبية وإدارية وفنية وتخصصية، مشيرة إلى تقدم 8874 فردا، منهم 1084 طبيبا.

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وأضافت أنه تم التواصل مع الأطباء المتقدمين للإعلان تليفونياً، وبإرسال رسائل نصية بموقع حجز إلكترونى لتسجيل مواعيد المقابلات، والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية فى بورسعيد لتقسيم الأطباء بالوحدات والمستشفيات على الـ 4 أيام المقررة للمقابلات، دون الإخلال بسير العمل بالمنشآت الصحية فى المحافظة.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومعهد نظم القوات المسلحة والمجلس العلمى للزمالة المصرية، للإشراف على المحتوى العلمى للاختبارات الإكلينيكية، وكذلك مع وزارة التخطيط بشأن امتحان السمات الشخصية (psychometric test)، موضحة أن المتقدم سيمر بثلاث مراحل اختبارية: أولاها إكلينيكية أو تخصصية، وثانيتها للسمات شخصية، وثالثتها اختبار لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوزيرة أن المقابلات الشخصية تجرى من خلال 10 لجان، تضم استشاريين فى التخصص من المجلس العلمى للزمالة المصرية، بالإضافة إلى قيادات من وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية وأعضاء فريق التأمين الصحى.

وأكدت «هالة» أن من يقع عليه الاختيار سيحصل على مقابل مادى عالٍ يضاهى الرواتب فى القطاع الخاص، وأنه لن ينتهى الاهتمام بالكوادر البشرية بالاختبارات، لكن هناك اهتماماً بالغاً بتأهيل الكوادر البشرية بعد اختيارهم ووضع برامج تدريبية مستمرة تبدأ فى الأول من أبريل المقبل، بما يؤهل العنصر البشرى لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن.