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مجلس الوزراء يكشف تفاصيل لقاء مدبولي مع الوفد الاستثماري الياباني

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الوفد الاستثماري الياباني، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني.

وتابع «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «مقترح رجل الصناعة محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني بشأن إنشاء منطقة صناعية يابانية بمصر مهم للغاية، وسيحقق نقلة في مجال المدن الصناعية بمصر حال تنفيذه، فضلا عن دوره في دعم العلاقات المشتركة بين البلدين».

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وأضاف سعد «رئيس الوزراء استمع إلى مقترحات المستثمرين اليابانيين ومطالبهم وخاصة فيما يخص الإجراءات الجمركية»، مشيرا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أوضح الإجراءات التي تنفذ ضمن مخطط إصلاح منظومة الجمارك.

واستطرد المتحدث باسم مجلس الوزراء «رئيس الوزراء أوضح التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار خلال الاجتماع».

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