شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: قانون التصالح في مخالفات البناء يخدم الثروة العقارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق مجلس النواب عليه اليوم بصفة نهائية، يخدم الثروة العقارية.

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وأضاف «فرحات»، في مداخلة هاتفية لقناة «سي بي سي»: «هناك حقوق للدولة في التأكد من كون العقارات آمنة، و27 مليون وحدة سكنية مخالفة سيستفيد أصحابها من القانون الجديد».

وتابع: «87% من العقارات المخالفة صدرت لها قرارات إزالة.. وجزء من حصيلة التصالح مع أصحاب الوحدات المخالفة ستوجه لتحسين البنية التحتية».

ووافق مجلس النواب وافق نهائيًا، الثلاثاء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إعادة التداول على الفقرة 7 من المادتين الأولى والثامنة.