شكرا لقرائتكم خبر عن المقرر السابق لـ«قومي السكان»: يجب إقناع المواطن بأن الأسرة الصغيرة أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن الزيادة السكانية في مصر بدأت بمعدلات عالية منذ 2006، مشيرا إلى أن مصر تستقبل مولودًا كل 15 ثانية، وأن النمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني.

وأضاف "الشيتاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الدولة لديها استراتيجية واضحة الآن بخصوص زيادة الوعي السكاني معتمدة على حملات إعلانية وتعليمية»، موضحًا أن «برامج الصحة الإنجابية تحولت الآن من تنظيم الأسرة لتنمية وتوعية».

وتابع: «يجب أن نقنع المواطن بأن الأسرة الصغيرة أفضل، و16% من المواليد في مصر بتيجي بالغلط»، موضحًا أن «إصلاح الأمور يحتاج لتركيز، ولخطط ممهنجة، وأن يكون على رأس برنامج السكان قيادة واعية».