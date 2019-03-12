شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن موعد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستعود غدًا الأربعاء إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة اليوم لـ27 درجة كان أمرًا غير طبيعي.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «Dmc»، مساء الثلاثاء، أن درجة الحرارة ستنخفض غدًا 7 درجات، وستصل لـ20 درجة.

ولفت إلى أن انخفاض درجة الحرارة سيصاحبه نشاط رياح مثير للأتربة، يصل في بعض الأحوال إلى حد العاصفة، خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحرية.