شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف تفاصيل وثيقة «فتح مصر» لتمكين«الإخوان» باستخدام الانترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الأجهزة الأمنية عثرت على وثيقة إخوانية في عام 2006، تسمى «فتح مصر»، هدفها تحقيق خطة التمكين من خلال السيطرة على الانترنت.

وتابع «فاروق» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «الإخوان عملوا بفقه التمكين من سنة 1991 وحتى سقوط حكمهم في 2013»، مشيرًا إلى أن اكتشاف أمر الوثيقة في عام 2006 لم يعرقلهم عن المضي قدمًا على طريق تنفيذ الخطة.

وأضاف الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن جماعة الإخوان الإرهابية وظفت منصات إعلامية لخدمة مشروعها، مثل موقع «إسلام أونلاين»، وموقع «جماعات الإخوان في مصر»، وكذلك الشيخ مناع القطان، وعبداالله عياد، زوجة ابنة حسن البنا، للتواصل مع تنظيم القاعدة، معتبرًا «الإخوان» من أوائل الجماعات التي وظفت الانترنت لخدمة أغراضها، حتى قبل استخدام تنظيم القاعدة للانترنت.