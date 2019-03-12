شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم وزيرة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تقديرا لجهودها ودورها الكبير غير المحدود في نجاح الدورة الثالثة التي عقدت خلال الفترة من 20- 26 فبراير الماضي والتي شهدت حضور جماهيري كبير من أبناء جنوب مصر.

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ومنح وفد المهرجان المكون من السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، عزة كامل، نائب رئيس مجلس الأمناء، السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان، وزير الثقافة شهادة تقدير ودرع المهرجان لدعمها غير المحدود للمهرجان وإدارته منذ انطلاق دورته الأولي، وعبروا بها عن شكرهم العميق لكل هذه الجهود التي تبذلها في سبيل نهضة الثقافة المصرية بشكل عام والمهرجانات السينمائية بشكل خاص.

وأعرب وفد المهرجان عن بالغ تقديرهم الدور الذي لعبته كافة قيادات وزارة الثقافة وخاصة المركز القومي للسينما والرقابة على المصنفات الفنية، وكذلك الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب وقطاع مكتب وزير الثقافة لدورهم الكبير في خروج الدورة الثالثة من المهرجان بشكل مشرف يليق بصورة مصر الفنية وتاريخ محافظة أسوان العريق.

وفي ختام الجلسة وجهت وزير الثقافة د. إيناس عبدالدايم التهنئة لوفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لنجاح دورته الثالثة مؤكدة أن أهم ما يميز المهرجان هو تركيزه على المضمون مشيرة إلى أن ما تحقق في الدورة الثالثة من نجاح وحضور جماهيري هو نتاج جهد متواصل مدته 3 سنوات.