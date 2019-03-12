شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جورجيا: نقاشات لتنظيم رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير جورجيا بالقاهرة، ألكسندر نالبندوف، إن مصر من بين الأسواق السياحية الأكثر طلبا بين أبناء بلاده بسبب الأسعار وحالة الطقس المعتدلة دائمًا خاصة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مناقشات مع الجانب المصرى تتعلق بتنظيم رحلات مباشرة من مناطق معينة في جورجيا إلى شرم الشيخ والغردقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة، الثلاثاء، حيث أضاف السفير أن بلاده ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي عندما يكون الطرفان على استعداد لذلك لكنها في طريقها للالتحاق به، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لأكثر من 25٪ من إجمالى تجارته، حيث سافر ما يقرب من 300 ألف مواطن جورجى إلى دول الاتحاد الأوروبى بدون تأشيرات.

وأكد أن جورجيا من بين أفضل 20 دولة أوروبية في مجال سيادة القانون، ومراقبة الفساد، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تسهل عمل المستثمرين ورجال الأعمال ومنهم المصريون الذين لديهم مشاريع في جورجيا.