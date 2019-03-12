شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مصريان.. السعودية تقبض على 37 متهمًا في قضايا تمس أمن الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ألقت القبض على 37 متهماً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، خلال الفترة من 28 فبراير الماضي حتى التاسع من مارس الحالي، وتم إيداعهم سجون المباحث العامة.

وبحسب ما نشرته «نافذة تواصل» التابعة للوزارة، «فإن المقبوض عليهم بينهم 19 مواطناً (سعوديا) و5 سوريين و3 يمنيين و3 أردنيين، ومتهمين من أفغانستان و2 آخرين من مصر، بالإضافة إلى متهم واحد من كل من فلسطين وبنجلاديش وإثيوبيا».