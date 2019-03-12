شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان 16 مارس الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعد الملتقى منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات كما يتيح الفرصة للمشاركين لمناقشة مُختلَف الموضوعات التي تهم كلا من الشباب العربي والأفريقي، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية، وقد أعلنت إدارة الملتقى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والشركاء الإعلاميين.

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ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام من 16 إلى 18 مارس 2019، في مدينة أسوان «عاصمة الشباب الأفريقي»، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.

تدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.