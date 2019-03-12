شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج تستقبل 97 سائحًا ألمانيًا لزيارة الآثار الفرعونية بأبيدوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إن المحافظة استقبلت، الثلاثاء، فوجا سياحيا ضم 97 سائحا ألمانيا لزيارة الآثار الفرعونية بمنطقة «عرابة أبيدوس» الأثرية بمركز البلينا في جنوب المحافظة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه أناب عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، لاستقبال أفراد الفوج السياحى لدى وصولهم المرسى السياحى بمدينة البلينا، وتقديم الورود لهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال الزيارة، والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين السائحين، لافتا إلى أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تشهد إقبالا كبيرا من الأفواج السياحية، حيث توافد على المنطقة 12 فوجا سياحيا منذ فبراير الماضي وحتى الآن، زار خلالها 588 سائحا أجنبيا المعابد والآثار الفرعونية بها.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تضم 8 معالم أثرية مهمة وهي معابد الملك سيتي الأول، والملك رمسيس الثاني، والأوزريون، وكوم السلطان بقرية بني منصور، فضلا عن آثار شونة الزبيب، ومقبرة أم الجعاب، ومجموعة سونوسرت، ومجموعة أحمس.