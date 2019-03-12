شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا: ندعم التوجه المصري للنهوض بمشروعات الشباب والمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الكندي في القاهرة، جيس داتون، إن بلاده قدمت مليار دولار مساعدات لمصر على مدار الـ40 عامًا الأخيرة، فيما رحب بحصول مصر جهاز المشروعات الصغيرة على ختم المساواة بين الجنسين كأول دولة في المنطقة العربية تحصل على هذه الجائزة، جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنظمة العمل الدولية، والسفارة الكندية في مصر.

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وأكد «داتون» أن بلاده تدعم توجه مصر في دعم مشروعات المرأة والشباب، مشيرا إلى أن شركات كندية تنظر وتراقب السوق المصرية، للدخول باستثمارات أو إجراء توسعات في الاستثمارات الكندية الحالية، لافتا أهمية موقع مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا والدول العربية.

وعلى هامش توقيع مذكرة تفاهم، قال إن بلاده الدولة الوحيدة التي لها جامعة في العاصمة الإدارية الجديدة، بوصفه أحد أكبر المشروعات التي تقوم عليها مصر.

وأضاف ندعم الجهود المبذولة لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الرخاء لجميع المصريين، تماشيا مع رؤية مصر 2030، ولفت إلى أن مشروع توفير وظائف لائقة للشباب في مصر بتكلفة 15 مليون دولار، تم تنفيذه من قبل منظمة العمل الدولية.