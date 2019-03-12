شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني: اهتمام الشركات اليابانية بمصر ازداد في الآونة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، إن اهتمام الشركات اليابانية بمصر، ازداد في الآونة الأخيرة بعد أن تم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت قيادة الرئيس السيسي واستقرار الاقتصاد الكلي واتجاهه إلى الصعود، كما أعرب عن أمله في المزيد من التحسن في مناخ الأعمال والاستثمار في مصر والجهود الرامية إلى إنعاش القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل بشكلٍ مستقر.

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وأشار "نوكي" خلال الاجتماع الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك ومنتدى الاستثمار المصري الياباني بالقاهرة،إلى ضرورة وضع سياسة لحماية صناعة السيارات المحلية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعرب السفير نوكي عن أمله في أن تلعب مصر في موقع رئاسة الاتحاد الإفريقي دورًا هامًا في قمة مجموعة العشرين G20، وقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD Ⅶ) والمقرر عقدهما باليابان هذا العام. ومن جانبها، تقدمت الشركات اليابانية بتعريف بأعمالها ومقترحاتها بشأن وضع سياسة مستقبلية لصناعة السيارات المحلية في مصر وتنميتها. كما تقدموا بطلب بالمزيد من التحسين في مناخ الاستثمار في مصر مثل القوانين الخاصة بتأسيس مكاتب التمثيل التجاري .

وتأسس مجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك في عام 1978، كمنصة للتبادل والتعاون بين دوائر الأعمال والاقتصاد في البلدين. وهذا الاجتماع هو الاجتماع الحادي عشر في سلسة الاجتماعات بعد مرور ثلاث سنوات منذ زيارة الرئيس السيسي لليابان في شهر مارس من عام 2016. ويقام الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع انعقاد منتدى الاستثمار المصري الياباني وزيارة بعثة الأعمال اليابانية لمصر، تحت رعاية هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» بالاشتراك مع مجلس الأعمال الياباني المصري ومجلس الأعمال المصري الياباني.