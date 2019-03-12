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الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر الشريف بشدة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لساحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، والاعتداء على المصلين فيه، وإغلاق بواباته، مشددا على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله، واستمرارًا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها، مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

 

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وأكد الأزهر الشريف في بيانه على حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على أرضه ومقدساته، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، محذرًا من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.

 

 

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