أمين "مستقبل وطن" بالقاهرة الجديدة: حل مشاكل المواطنين أهم أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

عقدت أمانة القاهرة الجديدة، بحزب مستقبل وطن، اجتماعًا تنظيمًا لهيئة مكتب الأمانة، برئاسة المستشار محمد الأسيوطي أمين عام الحزب.

وذكر البيان الصادر اليوم الثلاثاء أن الاجتماع ناقش دور الأمانات عقب إعادة الهيكلة وخطة عمل كل أمانة ومستجدات العمل.

وعرض أمناء اللجان العامة، الموضوعات المتعلقة بالمواطنين، وأهم الفعاليات التي سوف تنفذ الفترة القادمة وناقش خلال الاجتماع خطة العمل القادمة والانتشار المكثف بين المواطنين الفترة القادمة؛ للوقوف على كل مشاكل الأمانة وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بالإضافة إلى عرض ما تم إنجاره الفترة الماضية على أرض الواقع.

وناقشت الأمانة خلال الاجتماع تفاصيل دورها خلال الأيام القادمة من خلال عقد اجتماع دوري أسبوعيا للوقوف على التحديات التي تواجه الأمانة والمواطنين وحلها.

واستعرض المستشار محمد الأسيوطي أمين عام حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، أبرز فعاليات وأنشطة الحزب خلال الشهور ألأخيرة وخطة الأمانة في المرحلة المقبلة وأهم التحديات التي تواجه العمل الحزبي في الشارع المصري.