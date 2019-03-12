وزير الزراعة: حصر العاملين المؤقتين بقطاع التشجير تمهيدًا لتعيينهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -ميرا ابراهيم:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إنه تم حصر العاملين المؤقتين بقطاع التشجير في وزارة الزراعة، وموافاتهم الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة ليتولى تعيينهم في مديريات الزراعة لتعظيم الاستفادة منهم.

جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، المقدمة نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن عدد عمالة التشجير وصلت لـ 34 ألف عامل، قائلا: "نحن في احتياج لهذه العمالة الآن، على الرغم من أن وقت تعيينهم لم تكن الوزارة في حاجة إليهم"، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه العمالة لسد العجز في قطاعات الوزارة المختلفة.