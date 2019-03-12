التعليم: أنشطة لتوعية تلاميذ المرحلة الابتدائية بقضايا التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة على استكمال ما بدأته في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي (2018/ 2019)، بشأن تطبيق الأنشطة المرتبطة بالمواد الدراسية، والتي تهدف إلى توعية الطلاب ببعض قضايا التنمية المستدامة، ودمجها بطريقة منهجية في خطة التدريس، وذلك للصفوف من الثاني إلى السادس الابتدائي تحت عنوان (أنشطة متعة التعلم).

ووجه حجازي- في بيان اليوم الثلاثاء- بضرورة تطبيق الأنشطة بالتوازي مع تخفيف المناهج الدراسية بما لا يؤثر على البنية الأساسية للمناهج ولا يؤثر على تنامي المفاهيم الرئيسية، ويحقق نواتج التعلم المستهدفة.

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في سياق متصل، وجه رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي الخاص والرسمي للغات الدكتور أكرم حسن- خلال اجتماعه مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية)- بضرورة مراعاة أن تحقق (أنشطة متعة التعلم) الشعور بالبهجة والمتعة أثناء ممارسة التلاميذ لها حتى يكون التعلم خبرة ممتعة للطالب، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التعليم والتعلم في تلك المرحلة العمرية، مع مراعاة إكساب التلاميذ بعض الجوانب المعرفية، من خلال توعيتهم بأهم القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، ليتعرف التلميذ على العالم من حوله.

وأضاف حسن، أنه قد روعي أيضًا في اختيار موضوعات الأنشطة وصياغتها أن تكسب التلاميذ العديد من المهارات الحياتية الأساسية، والتي تسهم في بناء الشخصية المصرية القادرة على استيعاب المتغيرات الآنية، وتعد الفرد لكي يتفاعل بإيجابية مع الأحداث المستقبلية، وذلك اتساقًا مع الاتجاهات التربوية التي تؤكد أهمية تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى التلاميذ، مثل مهارات التفكير الناقد والإبداعي، وحل المشكلات، والتعاون، والتفاوض، والتواصل، وتنظيم الذات، وغيرها من المهارات الحياتية.

يذكر أنه قد تم إعداد (أنشطة متعة التعلم) بالاستعانة بوثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية (نحو تحقيق تنمية مستدامة) والتي أعدتها الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية، وتم رفع الأدلة على الموقع الرسمي للوزارة؛ لتعميم الفائدة المرجوة منها، والمساهمة في تحقيق متعة التعلم لأبنائنا الطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم المطلوبة لتحقيق (رؤية مصر 2030).