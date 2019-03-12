سعفان يؤكد دور العمال في التغلب على تحديات الأمة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

شدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أهمية دور العمال خلال الفترة الحالية لفترة والذى يتأتى ببذل كل الجهد والعرق لرفع شأن دولنا وشأن الأمة العربية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي للدول العربية، الأمر الذي يدعم قدرة الدول العربية في التغلب على مصاعب وتحديات ومؤامرات تلك المرحلة الحرجة من عمر الأمة العربية.

وأكد الوزير قدرة العمال العرب على مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف الأمة العربية، من خلال تجنيبهم للخلافات والأمور الشخصية، والعمل على إعلاء مصالح الأوطان العربية العليا، وصولا إلى تحقيق حلم الوحدة العربية، الذى كان ولايزال يفزع أعداء الأمة العربية، نظرا لأنه عندما يتحقق، فسيكون للعرب شأنا آخر على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات المجلس التنفيذي الثاني للدورة (2017-2022) من مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والبتروكيماويات الذي تستضيفه دولة الكويت بمشاركة نحو 8 دول عربية أعضاء علي مدى 3 أيام تنتهي بعد غد الخميس.

وقال الوزير إن الوطن العربي يمر حاليا بمجموعة من التحديات والمؤامرات، التي تستلزم من الكيانات العمالية الانتباه؛ للتصدي لتلك التحديات وتجاوزها، خاصة وأن الطبقة العمالية تمثل أكثر من ثلثي الأمة العربية.

وكرم المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنفط والبتروكيماويات وزير القوى العاملة محمد سعفان بمنحة هدية تذكارية لدوره النقابي طوال 33 عاما بقطاع البترول المصري قبل أن يشغل منصب وزير القوى العاملة المصرية في مارس 2016.

كان المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنفط والبتروكيماويات الكويتي قد انتخب مطلق الزعبي رئيسا تنفيذيا للاتحاد ، وذلك بحضور غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والكيميائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والبتروكيماويات ، وسالم شبيب رئيس اتحاد عمال الكويت، ومحمد حمد الهاجري رئيس اتحاد البترول وهلال إبراهيم نائبا عن السفير المصري طارق القوني .