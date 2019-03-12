"براءة نجل صفوت الشريف وإشعال النيران بأحد القطارات".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"أحرقت جسد الخادمة حتى الموت".. حيثيات المشدد 15 عامًا للراقصة شمس

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار علي فرجاني، حيثيات حكمها القاضي بتخفيف حكم إعدام "أميمة. م" وشهرتها "الراقصة شمس" إلى المشدد 15 عامًا، واستبدلت حكم المؤبد لشقيقة ووالدة المتهمة الأولى واثنين آخرين إلى السجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بقتل خادمة الراقصة بالإسكندرية.

وقالت المحكمة في حيثياتها -حصل الخليج 365 على نسخة منها-، إن محكمة أول درجة أدانت الطاعنين بجرائم قتل المجني عليها "ولاء. م. ص" عمداً مع سبق الإصرار، والمقترنة بجناية احتجازها بدون وجه حق مع تعذيبها، وإحراز أدوات من شأنها التعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني، قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" بالكسب غير المشروع لـ ٩ يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه، لجلسة ٩ يونيو للخبراء.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.

إحباط تهريب 6 أطنان حشيش على متن مركب قادمة من تركيا بميناء الإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تهريب 6 أطنان لمخدر الحشيش، على متن مركب قادمة من تركيا إلى ميناء الإسكندرية، وألقت القبض على 11 شخصا من طاقم المركب.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قسم النشاط الخارجي، تفيد بدخول شحنة كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب عن طريق ميناء الإسكندرية.

وعقب استصدار أذن من النيابة العامة، داهم ضباط المباحث المركب المذكور بالقرب من ميناء الإسكندرية، وألقي القبض على 11 متهما، جميعهم مصريين الجنسية، كانوا على متن المركب.

30 إبريل.. الحكم على حسن مالك و23 آخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"

قررت محكمة جنايات القاهرة "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين - بينهم 13 هاربًا - في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي"، لجلسة 30 إبريل المقبل، للحكم.

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وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الجنايات تقضي ببراءة أشرف صفوت الشريف من اتهامه بالكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة أشرف صفوت الشريف، نجل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى، في اتهامه بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وأثبتت المحكمة حضور الدكتور ياسر كمال الدين دفاع "أشرف الشريف"، والذي طلب براءته أسوة بشقيقة "إيهاب"؛ حيث أن موقفهما القانوني واحد، وقدم حافظة مستندات .

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أصدرت في سبتمبر من العام الماضي، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات لصفوت الشريف، وبراءة نجله إيهاب، وتغريم الشريف 99 مليون و49 ألف و974 جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل وجعل الحكم في مواجهة زوجته وأولاده.

سطو مسلح على سيارة تابعة لهيئة البريد بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، الثلاثاء، من ضبط 6 أشخاص المتورطين بواقعة محاولة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من إحدى السيارات التابعة لهيئة البريد بأسيوط.

كان مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من أحد موظفي البريد، بأنه حال قيامه بتوزيع مبالغ مالية على مكاتب البريد، بدائرة المركز مُستقلاً السيارة الخاصة بهيئة البريد قيادة سائق، في الاتجاه إلى أحد مكاتب البريد اعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، وقاموا برش مادة "اسبراى" على السائق، وحاول أحدهم الاستيلاء على المبالغ المالية إلا أنه لم يتمكن من ذلك وتعدى على الموظف بكعب سلاح ناري فأصابه بجرح بالرأس وهربوا دون الاستيلاء على ثمة مبالغ.

انتقاماً لعدم تعيينه بالسكة الحديد.. مسجل خطر يشعل النيران بأحد القطارات

أشعل شقى النيران في قطار تابع لهيئة السكة الحديد، بخط الشرابية، حال توقفه بورش أبوغاطس إنتقاماً لعدم تعيينه بالهئية.

وتلقى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث الشرابية بلاغًا بنشوب حريق وإنبعاث أدخنة كثيفة بسقف العربتين الأخيرتين من إحدى القطارات، والمخزن بورش أبوغاطس، بمحطة رمسيس، فتم تشكيل فريق بحث، توصل إلى أن مرتكب الواقعة "أيمن م"، 47 سنة، بائع متجول، مقيم بمنطقة الساحل، وسبق إتهامه فى 20 قضية (قتل - حريق عمد - سرقة متنوعة - مخدرات - هروب من المراقبة- سلاح بدون ترخيص).

إعادة فتح طريق الطريق الساحلي الدولي عقب زوال الشبورة

أعادت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، فتح طريق الساحلي الدولي في الاتجاهين، عقب زوال الشبورة المائية من أعلى الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، لملاحظة حركة المرور، منعًا للحوادث.

وأغلقت إدارة المرور، الطريق لوجود شبورة مائية، حيث تهيب إدارة المرور بالتزام سائقي السيارات، بقرار الغلق، واتباع تعليمات رجال المرور.​