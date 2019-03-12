أخبار مصر | "سعفان" يؤكد على دور العمال في التغلب على تحديات الأمة العربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يؤكد على دور العمال في التغلب على تحديات الأمة العربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي أهمية دور العمال فى هذه الفترة والذى يأتى ببذل كل الجهد والعرق لرفع شأن دولنا وشأن الأمة العربية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي للدول العربية، الأمر الذى يدعم قدرة الدول العربية فى التغلب على مصاعب وتحديات ومؤامرات تلك المرحلة الحرجة من عمر الأمة العربية.

وأكد الوزير قدرة العمال العرب على مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف الأمة العربية، من خلال تجنيبهم للخلافات والأمور الشخصية، والعمل على إعلاء مصالح الأوطان العربية العليا، وصولا إلى تحقيق حلم الوحدة العربية، الذى كان ولايزال يفزع أعداء الأمة العربية، نظرا لأنه عندما يتحقق، فسيكون للعرب شأنا آخر على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اجتماعات المجلس التنفيذي الثاني للدورة (2017-2022) من مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والبتروكيماويات الذي تستضيفه دولة الكويت بمشاركة نحو 8 دول عربية أعضاء علي مدي 3 أيام تنتهي بعد غد الخميس.

وقال الوزير: إن الوطن العربي يمر حاليا بمجموعة من التحديات والمؤامرات، التي تستلزم من الكيانات العمالية الانتباه؛ للتصدي لتلك التحديات وتجاوزها، خاصة وأن الطبقة العمالية تمثل أكثر من ثلثي الأمة العربية.

وكرم المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنفط والبتروكيماويات وزير القوي العاملة محمد سعفان بمنحة هدية تذكارية لدوره النقابي طوال 33 عاما بقطاع البترول المصري قبل أن يشغل منصب وزيرا للقوي العاملة المصرية في مارس 2016.

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وكان المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنفط والبتروكيماويات الكويتي قد انتخب مطلق الزعبي رئيسا تنفيذيا للاتحاد، وذلك بحضور غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والكيميائي عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والبتروكيماويات، وسالم شبيب رئيس اتحاد عمال الكويت، ومحمد حمد الهاجري رئيس اتحاد البترول وهلال إبراهيم نائبا عن السفير المصري طارق القوني.

نرشح لكم: مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.