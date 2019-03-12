أخبار مصر | 200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، التي أقيمت في إطار مبادرة "مستقبلك بين إيديك" تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة وجامعة الإسكندرية؛ لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، بمشاركة أكثر من200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة والتي استمرت يومين0

وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان في رسالة للندوة، أن البروتوكول الموقع مع الجامعة يهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية، وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومي للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

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حضور الندوة التي عقدت بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، أيمن ربيع رئيس الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومجدي سعد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والدكتور محمد أنور ابراهيم عميد كليه التربية جامعة الإسكندرية، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة، والدكتور ميرفت أسعد وكيل كليه تربية وكيميائي محمد شعبان رمضان مدير ادارة السلامة والصحة المهنية.

تناول الندوة في اليوم الأول محاضرات حول التوعية بمدي أهميه دور السلامة والصحة المهنية في توفير بيئة عمل آمنه خاليه من المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها العاملين والطلاب مع التوعية بتطبيق خطط الطوارئ بالكليات ومنشآت الجامعة، وقد حاضر فيها الدكتورة سهير نصر الليثي مدير عام تأمين بيئة العمل بالوزارة والكيميائي محمد مدكور أخصائي سلامة وصحة مهنيه بالوزارة

وفي اليوم الثاني تناولت الندوة ريادة الأعمال للتوعية بثقافة العمل الحر وذلك بالتعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة بالإسكندرية وحاضر فيها سهام محمد عبد السلام، وندي محمد رمضان بالمكتب الفني لشئون وزير القوي العاملة.