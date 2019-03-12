أخبار مصر | ضياء رشوان ينعى الكاتب الصحفي نبيل زكي

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نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي الراحل نبيل زكي رئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى الكاتب الصحفي والمناضل الأستاذ نبيل زكي رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي، والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، خالص العزاء لأسرة الفقيد وتلاميذه وقيادات حزب التجمع، وأدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأساتذته الصبر والسلوان".

وكان توفي الكاتب الصحفى نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع ورئيس التحرير السابق لجريدة الأهالي، بعد صراع طويل مع المرض.

ويُعد الكاتب الصحفي الكبير أحد رموز حزب التجمع، والمتحدث الرسمي للحزب لسنوات طويلة، بالإضافة إلى عضويته بالمكتب السياسي للحزب، وعمل رئيسًا لتحرير ورئيسًا لمجلس إدارة جريدة الأهالي، كما شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.