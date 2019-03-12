أخبار مصر | خلال جولة كامل الوزير بمحطة مصر.. "الحزم مع الكبار والقبلات للعاملين" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال جولة كامل الوزير بمحطة مصر.. "الحزم مع الكبار والقبلات للعاملين" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مشاهد تبدو متناقضة، التقطتها كاميرا الخليج 365، أثناء الزيارة الأولى لوزير النقل المهندس كامل الوزير لمحطة مصر برمسيس، تكشف المشاهد عن طبيعة قيادية رائعة ومختلفة لما اعتدناه في كبار المسؤلين.
في أحد هذه المشاهد يقف وزير النقل مع أحد العاملين وهو يوجه بمنتهى الرفق، طالبا منه عدم تكرار مشهد وجود بعض مهمات التشغيل المتناثرة في الموقع مؤكدا على العامل ضرورة حذف هذا المشهد مستقبلا وعدم تكرار الأمر عند الزيارة القادمة ثم اقترب من العامل وقبله في بساطة متناهية وهو يحفزه على الانتباه مستقبلا، الأمر الذي ترك أثرا إيجابيا ليس على العامل المذكور وحده بل امتد إلى بقية الحضور.
وعن المشهد الأخر، فيظهر فيه وزير النقل بصحبة كبار المسؤلين في محطة مصر والوزارة وقد اكتست ملامح وجهه بحزم شديد وهو يطالب بسرعة تنفيذ بعض الأمور المتعلقة بالتشغيل أو التنحى عن العمل وإعطاء الفرصة لمن هم قادرون على إتمام المهام، الأمر الذي جعل المسؤولين يهموا في البدء في تنفيذ التعليمات وإنجازها.
وكانت الخليج 365، قد تجولت في محطة مصر برمسيس قبل تفقد المهندس كامل الوزير لها، ورصدت انتظام مسير القطارات على أرصفة وجه بحري ووجه قبلي، وكذلك انتظام العاملين على منافذ بيع وحجز تذاكر القطارات بوجهي بحري وقبلي.
وعن وضع رصيف رقم 6، والذي كان قد تعرض لحادث حريق محطة مصر فبراير الماضي، فقد رصدت الخليج 365 انتظام اعمال الصيانة به، مع استمرار توقف حركة القطارات به، مع استمرار العمل بباقي ارصفة وجه بحري.
وكان وزير النقل الجديد قد وصل لمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك عقب اداءه اليمين الدستورية عن حقيبة النقل، صباح أمس الاثنين، وذلك ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الفريق كامل الوزير بحقيبة النقل خلال احتفالية التثقيفية بيوم الشهيد يوم الأحد، وذلك خلفا للدكتور هشام عرفات وزير النقل المستقيل في اعقاب حادث حريق محطة رمسيس نهاية فبراير الماضي.
كذلك قام الرئيس السيسي بترقية اللواء كامل الوزير، لرتبة فريق.
هذا وقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للسيد الفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقب أداء اليمين اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
كما شدد السيسي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوي الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.