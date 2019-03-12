أخبار مصر | خلال جولة كامل الوزير بمحطة مصر.. "الحزم مع الكبار والقبلات للعاملين" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال جولة كامل الوزير بمحطة مصر.. "الحزم مع الكبار والقبلات للعاملين" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهد تبدو متناقضة، التقطتها كاميرا الخليج 365، أثناء الزيارة الأولى لوزير النقل المهندس كامل الوزير لمحطة مصر برمسيس، تكشف المشاهد عن طبيعة قيادية رائعة ومختلفة لما اعتدناه في كبار المسؤلين.

في أحد هذه المشاهد يقف وزير النقل مع أحد العاملين وهو يوجه بمنتهى الرفق، طالبا منه عدم تكرار مشهد وجود بعض مهمات التشغيل المتناثرة في الموقع مؤكدا على العامل ضرورة حذف هذا المشهد مستقبلا وعدم تكرار الأمر عند الزيارة القادمة ثم اقترب من العامل وقبله في بساطة متناهية وهو يحفزه على الانتباه مستقبلا، الأمر الذي ترك أثرا إيجابيا ليس على العامل المذكور وحده بل امتد إلى بقية الحضور.

وعن المشهد الأخر، فيظهر فيه وزير النقل بصحبة كبار المسؤلين في محطة مصر والوزارة وقد اكتست ملامح وجهه بحزم شديد وهو يطالب بسرعة تنفيذ بعض الأمور المتعلقة بالتشغيل أو التنحى عن العمل وإعطاء الفرصة لمن هم قادرون على إتمام المهام، الأمر الذي جعل المسؤولين يهموا في البدء في تنفيذ التعليمات وإنجازها.