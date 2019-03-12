أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تنعى الكاتب نبيل زكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تنعى الكاتب نبيل زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي نبيل زكي رئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق، بعد وفاته صباح اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها: "كان فارسًا للكلمة الشريفة، وأحد رواد الصحافة، ونموذج للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وكان رمزًا للصحفي الشريف المناضل، الذي خاض رحلة حافلة بالنضال والعطاء، تاركًا بصمات مضيئة في مهنة الصحافة".

وكان توفي الكاتب الصحفى نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع ورئيس التحرير السابق لجريدة الأهالي، بعد صراع طويل مع المرض.

ويُعد الكاتب الصحفي الكبير أحد رموز حزب التجمع، والمتحدث الرسمي للحزب لسنوات طويلة، بالإضافة إلى عضويته بالمكتب السياسي للحزب، وعمل رئيسًا لتحرير ورئيسًا لمجلس إدارة جريدة الأهالي، كما شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.