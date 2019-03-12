أخبار مصر | التضامن: مد فتح باب التقديم للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية حتى الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: مد فتح باب التقديم للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية حتى الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها قررت مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019، حتي الخميس المقبل، بعد أن كان مقرراً إغلاقه الخميس الماضي 7 مارس، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين فى التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابة الحج الموحدة المصرية.

وأشارت في بيان لها، إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها مايقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم وأن نهاية مارس الجارى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.

ومن جانبه صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، على ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوا مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها هذا ولا يسمح للعضو بالتسجيل الا في جهة واحدة سواء حج الداخلية او الجمعيات أو السياحة و يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على آداء المناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته كما انه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على ان تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

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وأوضح عبد الموجود أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية، حيث المستوى الاول تكون الاقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105الف جنيه وتخصص المؤسسه ١٠٪ فقط من التأشيرات لهذا المستوي المتميز، والمستوى الثانى تكون الاقامة فيه بفنادق اربعة نجوم وقيمته 90 الف جنية، والمستوى الثالث الاقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 الف جنية، أما المستوى الرابع فستكون الاقامة بفنادق 3 نجوم ايضا وبقيمة 70 الف جنية مع التاكيد إن الأسعار المعلنه شامله قيمه تذكره الطيران ومن المقرر ان يتم استخدام مطار المدينه سواء في الذهاب أو العوده حسب خط سير الرحلة.

كما أكد عبدالموجود أن المؤسسة القومية نجحت هذا العام فى حجز فنادق قريبة من الحرم المكى تسهيلا على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقى الخدمات مبكرا للحصول على افضل الاسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.

هذا وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م اعتباراً من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019.