أخبار مصر | برلماني يتقدم بسؤال لوزير الزراعة عن أسباب نفوق الدواجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بسؤال لوزير الزراعة عن أسباب نفوق الدواجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن زيادة نفوق الدواجن، والتي أدى إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق.

وأشار "العمدة" فى بيان له اليوم، إلى أن زيادة معدلات نفوق الدواجن ليس وليد اللحظة أو الظرف الحالى، فهى فى تزايد منذ عام 2009 منذ ظهور مرض انفلونزا الطيور، لافتا إلى ارتفاع حجم الفاقد من الطيور والدواجن إلى 28 ألف طن عام 2017 حسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، وتراجعت نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 91.5% فى نفس السنة وأصبحت مصر تستورد الفجوة الغذائية من الخارج، وهو ما يستدعى وقفة جادة لوقف نزيف الخسائر فى الثورة الداجنة والعودة مرة أخرى لمرحلة الاكتفاء الذاتى.

وتساءل وكيل لجنة العلاقات الخارجية، عن دور وزارة الزراعة فى الإشراف على الإنتاج الحيوانى والداجنى خلال الفترة السابقة، خاصة مع ارتفاع معدلات نفوق الدواجن والطيور؟ وما هو دور الوزارة أيضا فى متابعة مواصفات الأعلاف المستخدمة فى مراحل الإنتاج المختلفة؟ ومدى تطوير الوزارة للأمصال واللقاحات بما يتواءم مع مسببات النفوق المختلفة "بكتريا وفيروسات"؟ وما هى استراتيجية الوزارة فى الارتقاء بمنظومة الرعاية البيطرية بالثورة الداجنة؟ وما هى آليات واستراتيجيات الوزارة فى مواجهة معدلات النفوق فى الطيور والدواجن والخسائر فى هذا القطاع.