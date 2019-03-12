أخبار مصر | تشييع جثمان نبيل ذكي من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشييع جثمان نبيل ذكي من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شيع العشرات، من أهالي وأصدقاء الراحل نبيل ذكي، المتحدث باسم حزب التجمع، جثمانه إلى مثواه الأخير، من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة، وذلك بحضور السيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعدد من الشخصيات.

وكان أعلن الدكتور السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي، رئيس مجلس إداره جريدة الأهالي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، ورئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق بعد صراع مع المرض.

ويعد الكاتب الصحفى الكبير أحد رموز حزب التجمع والمتحدث الرسمى للحزب لسنوات طويلة بالإضافة إلى عضويته بالمكتب السياسى لحزب التجمع، وعمل "ذكى" رئيسا لتحرير ورئيسا لمجلس إدارة جريدة الأهالى كما شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.