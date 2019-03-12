أخبار مصر | حزب الوفد ينعى الكاتب الكبير نبيل زكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الوفد ينعى الكاتب الكبير نبيل زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، نبيل زكي الكاتب الصحفي الكبير والقطب اليساري المستنير، مؤكدا أنه صاحب الرأي الصائب والفكر الحر الذي عاش مناضلًا صلبا متمسكا بالفكر الحر والرأي المستنير حتى آخر لحظة في حياته، متوافقا مع مبادئه ومدافعا عن الديمقراطية والحرية وحقوق الأنسان.

وقال أبو شقة: "أمن بمبدأ الإنسانية والعدالة الإجتماعية. له العديد من المواقف الوطنية المشرفة، والتي أنحاز فيها لصالح الوطن والمواطن، واتسمت إرادته بعدم العنترية الفارغة إلى المضمون العاقل والمفيد للصالح العام.. الراحل العظيم له العديد من التلاميذ في بلاط صاحبة الجلالة والحياة السياسية الذين يسيرون على دربه".