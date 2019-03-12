أخبار مصر | العشرات يؤدون صلاة الجنازة على نبيل ذكي من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العشرات يؤدون صلاة الجنازة على نبيل ذكي من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى العشرات، من أهالي وأصدقاء الراحل نبيل ذكي، المتحدث باسم حزب التجمع، صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، بمسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة، وذلك بحضور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وعدد من الشخصيات.

وكان أعلن الدكتور السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، وفاة الكاتب الصحفي نبيل زكي، رئيس مجلس إداره جريدة الأهالي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، ورئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق بعد صراع مع المرض.

ويعد الكاتب الصحفى الكبير أحد رموز حزب التجمع والمتحدث الرسمى للحزب لسنوات طويلة بالإضافة إلى عضويته بالمكتب السياسى لحزب التجمع، وعمل "ذكى" رئيسا لتحرير ورئيسا لمجلس إدارة جريدة الأهالى كما شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.