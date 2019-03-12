أخبار مصر | فتاة تستوقف كامل الوزير خلال جولته بمحطة مصر.. شاهد رد فعل الأخير (فيديو)

خلال جولة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في محطة مصر اليوم، استوقفته إحدى الفتيات وهي مبتسمة قائلة له: "أنا من المنصورة"، الكلمة التي جعلت ملامح وجه الوزير تتغير وتنفرج أساريره موصيا الفتاة قائلا: "طب خلي بالك من المنصورة".

وبدأت الفتاة بالتعريف عن نفسها وعن أقاربها بالمنصورة، وهو الوضع الذي لقى ترحيب شديد من وزير النقل، والذي ذكره بمكان مولده.

وكانت الخليج 365 قد تجولت في محطة مصر برمسيس قبل تفقد المهندس كامل الوزير لها، ورصدت انتظام مسير القطارات على أرصفة وجه بحري ووجه قبلي، وكذلك انتظام العاملين على منافذ بيع وحجز تذاكر القطارات بوجهي بحري وقبلي.

وعن وضع رصيف رقم 6، والذي كان قد تعرض لحادث حريق محطة مصر فبراير الماضي، فقد رصدت الخليج 365 انتظام اعمال الصيانة به، مع استمرار توقف حركة القطارات به، مع استمرار العمل بباقي ارصفة وجه بحري.

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وكان وزير النقل الجديد قد وصل لمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك عقب اداءه اليمين الدستورية عن حقيبة النقل، صباح أمس الاثنين، وذلك ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الفريق كامل الوزير بحقيبة النقل خلال احتفالية التثقيفية بيوم الشهيد يوم الأحد، وذلك خلفا للدكتور هشام عرفات وزير النقل المستقيل في اعقاب حادث حريق محطة رمسيس نهاية فبراير الماضي.

كذلك قام الرئيس السيسي بترقية اللواء كامل الوزير، لرتبة فريق.

هذا وقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للسيد الفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقب أداء اليمين اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

كما شدد السيسي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوي الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.