"التعليم": بدء تلقي تظلمات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقي تظلمات وشكاوى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى يوم الخميس المقبل. وخصصت الوزارة رابطًا إليكترونيا لتقديم التظلم أو الشكوى (اضغط هناhttps://teachers-requests.moe.gov.eg/). وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

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