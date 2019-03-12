الاثنين.. بدء جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية ستبدأ يوم الاثنين المقبل.

وأوضح الشريف - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء- أن اللجنة ستبدأ جلسات الحوار المجتمعي على مدار الأسبوعين المقبلين، بواقع 6 جلسات، حيث سيتم عقد 3 جلسات الأسبوع المقبل على مدار 3 أيام متصلة في تمام الساعة الرابعة عصرا، بحضور العديد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون.

وأشار الشريف إلى أن اللجنة ستستكمل اجتماعاتها الأسبوع بعد القادم أيام 23 و24 و28 مارس الجاري.

ولفت الشريف إلى أن هناك لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الأصلية اجتمعت لمناقشة الصياغات المقترحة من عدد من النواب بشأن التعديلات المقترحة على الدستور .