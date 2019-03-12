رئيس "أكديما" تكشف عن خطة تأمين احتياجات الإنسولين والمحاليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عوض جبر، رئيس شركة المهن الطبية إحدى شركات مجموعة أكديما التابعة لوزارة الصحة، إنه تم توريد 8.2 مليون أنسولين بشري خلال عام 2018 لتغطية احتياجات السوق المحلي ووزارة الصحة.

وأضاف "جبر" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن التموين الطبي استقبل حتى الآن ما يقرب من 1.5 عبوة منذ بداية عام 2019، موضحًا أنه بحلول يوليو 2019 سيتم توريد 1.5 مليون خرطوشة أنسولين بشرى لأول مرة بالتعاون مع أحد الشركاء الأجانب، ما يعني أن الأنسولين المحلي يصنع بنفس جودة المنتج الأمريكي، وينتفع به السوق الحرة والمرضى الذين يعالجون على نفقة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة ألف غراب رئيس مجموعة أكديما، أن مصر لديها وفرة في الأنسولين البشري بتركيزاته المختلفة، لافتة إلى أنه تم تغطية احتياجات السوق المحلي والتخلص من الأزمات.

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وقالت إن شركة المهن الطبية تعمل بطاقات جبارة لتوفير احتياجات السوق وسد أي عجز محتمل، موضحة أن نظام التتبع المبكر لنواقص الأصناف الدوائية في السوق جعل قنوات الرقابة على السوق محكمة.

وأضافت "غراب" أنه تم تدشين خط إنتاج لتصنيع المحاليل بالمهن الطبية لسد العجز بالسوق المحلي بطاقة 15 مليون زجاجة في العام.

وأعلنت أنه تم تسجيل 8 أنواع من المحاليل، ويجري حالياً تسجيل 11 نوعا في عبوات بأحجام مختلفة، كما تم إنشاء خط إنتاج لتصنيع القطرات لسد العجز الناتج عن نقص الأصناف المستوردة.

وكشفت عن وضع خطة لتسجيل 30 صنفًا من القطرات خلال عام 2019، لافتة إلى أن طاقة انتاج القطرات تصل إلى 4500 عبوة فى الساعة.