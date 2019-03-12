تشييع جنازة "نبيل زكي" من مسجد الرحمن الرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أدى العشرات مساء اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على جثمان الكاتب الصحفي نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، عقب صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

كما تم تشييع جنازة "نبيل زكي" لمثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو.

شارك في أداء صلاة الجنازة، سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعدد من أعضاء حزب التجمع، وأسرة الفقيد.

وغيّب الموت اليوم، الكاتب الصحفي نبيل زكي، في منزله بمصر الجديدة عن عمر ناهز 83 عاما.