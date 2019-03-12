هيئة الكتاب تترجم كتابًا للرئيس الصيني إلى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

اتفقت الهيئة المصرية العامة للكتاب مع المجموعة الصينية للنشر الدولي التابعة لوزارة الثقافة الصينية على ترجمة كتاب من تأليف الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اللغة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي في مكتبه بمقر الهيئة ظهر اليوم مع أعضاء المجموعة الصينية للنشر الدولي، حيث تحدث مع نائب رئيس المجموعة "فانج تشنغهوي" حول سبل التعاون الثقافي وكيفية تبادل الترجمة بين الدولتين.

وجاء الاتفاق المبدئي في هذا التعاون الثنائي بين مصر والصين على ترجمة عشرين كتابا في العام، وستبدأ الهيئة بنشر كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يحمل عنوان "التخلص من الفقر".

وتقوم هيئة الكتاب بترجمة الكتب الصينية إلى اللغة العربية، وتقوم المجموعة الصينية للنشر الدولي بترجمة كتب الهيئة إلى اللغة الصينية.

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