التضامن: فرق التدخل السريع تعاملت مع 7 آلاف و882 مشردًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ارتفع عدد المواطنين الذين تعاملت معهم فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي حتى مساء أمس الاثنين إلى 7 آلاف و882 مشردا.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء أن عدد فرق التدخل السريع تواصل عملها في محافظات الجمهورية للبحث عن هؤلاء المواطنين؛ لتوفير الرعاية اللازمة لهم، وأن أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين تتنوع ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة؛ للحصول على الرعاية اللازمة، وتوزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، وتم أمس توزيع بطانيتين، و26 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ ، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.