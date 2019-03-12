مصر | مصدر أمني: تكثيف التحريات لحل لغز واقعة المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: تكثيف التحريات لحل لغز واقعة المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف مباحث المرج التحريات، حول واقعة مقتل 3 أطفال بالمرج، على يد والدهما؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وفك لغز إقدام الأم على قتل أولادها، بعد إجبار زوجها بدافع أنهم أولاد "حرام".

وأفاد مصدر أمني، بأن التحريات مازالت مستمرة، نظرا للتأكد من قدوم الأم بقتل أولادها، موضحا أنه مازال هناك لغز يحاول رجال المباحث الوصول إليه.

الجدير بالذكر، اكتشاف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، ملابسات العثور على جثث 3 أطفال أشقاء منذ قرابة عام ونصف، وتبين أن الأب بتحريض من زوجته الأولى قام بإجبار زوجته الثانية "والدة الأطفال" على قتلهم .

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من والدة الأطفال يفيد بمقتل أطفالها الثلاثة على يد زوجها، وإلقائهم في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التي حدثت منذ عام ونصف.

وأمر اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث القاهرة.

وكشفت التحريات التي أعدها فريق البحث أن الزوجة أرسلت استغاثة في إحدى البرامج ضد زوجها لتعذيبها ووضع مادة في عينها، مما تسبب في إصابتها لشكه في نسب أولاده بتحريض من زوجته الأولى.

Advertisements

وقررت "ا. ز" بسابقة زواجها من "أحمد. ع. ا"، 33 سنة، عاطل والسابق إقامته بدائرة قسم المرج واعتياده منذ زواجهما التعدي عليها بالضرب وتعذيبها وأنها أنجبت منه ثلاثة أطفال.

وتبين قيام زوجها بالاشتراك مع زوجته الأولى "هالة. م. م" 50 سنة، ربة منزل، بتعذيبها وإجبارها على قتل أنجالها الثلاثة بدعوى شكه في نسبهم له وقيام زوجها بمساعدة زوجته الأولى بالتخلص من جثثهم بمكان غير معلوم لها.

وكشفت التحريات أن والدهم متزوج من سيدتين مقيمتين معه في شقة واحدة بدائرة القسم، حيث وقعت مشاجرة بين السيدتين، وأنه كان دائم تعذيب والدة الأطفال وأجبرها على قتلهم بتحريض من زوجته الأولى.

وأضافت التحريات أن المتهم ألقى جثث الأطفال في منطقة الرشاح لإبعاد أي شبهة جنائية حوله.

وفي ذات السياق فقد استمعت نيابة المرج، لأقوال المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم، واعترف المتهم أحمد عبد القادر، 31 سنة، أنه أجبر زوجته الثانية على قتل أطفاله "ملك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفله الآخر يوم ولادته، بإغراقهم في المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأكياس بلاستيكية، ووإلقائهم بمنطقة الرشاح.

وأكمل المتهم، "صورت مراتي وهي بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها إنتي اللي قتلتي"، مؤكدا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبا.

وتعود البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغاً من زوجة ضابط "صاحبة العقار" الذي يسكن به المتهمين، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

