مصر | حبس 9 من متهمي "تظاهرات 1 مارس" 15 يوما على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 9 من متهمي "تظاهرات 1 مارس" 15 يوما على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس 9 شباب مقبوض عليهم قي وقائع "تظاهرات الجمعة 1 مارس"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضمت قائمة المتهمين، "إمام حسن إمام أحمد، وعمر الدسوقي علي حسن، وإبراهيم حمدي حسن، وعمرو مصطفي محمود، وأمين أشرف كمال، ومحمد أحمد عبدالجواد، وعبدالعزيز سعيد عبدالعال، ووليد طريف شاكر، ومحمد فادي أحمد".

واتهمتهم النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أنهم اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، وتظاهروا يوم الجمعة 1مارس الجاري في ميداني التحرير ورمسيس.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.