انت الان تتابع رئيس النواب يدافع عن وزيرة الصحة: جهودها واضحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

تقدم سيد أحمد عيسى عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، ببيان عاجل، بشأن اتهامات لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حول رفض طلبات علاج نفقة الدولة التي تسلم بشكل يدوي. ورد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بقوله إن هذه الطلبات تتم بشكل إلكتروني حتي تكون بشفافية ومدروسة بشكل جيد، مؤكدا على أن جهود وزير الصحة في القضاء على قوائم الانتظار واضحة، ولا يجوز أن نوجه لها مثل هذه الاتهامات قائلا: "الوزيرة تعمل جاهدة نحو القضاء على قوائم الانتظار".

وافتتح عبد العال، اليوم، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لحسم الجدل حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، في شأن مزاولة مهنة الطب.ومن المتوقع أن يصوت البرلمان خلال الجلسة على مشروع القانون نهائيا، وذلك بعد طلب الحكومة من البرلمان خلال الجلسة العامةـ أمس الاثنين، تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع