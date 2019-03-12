بدء الكشف الطبي للمخدرات للعاملين بجامعة الإسكندرية

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جامعة الإسكندرية
فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، فصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات، سارعت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، بالبدء الفوري فى توقيع وعمل كواشف طبية للمخدرات وذلك للعاملين بالجامعة ضمن حملة تستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة ضمن أنشطة مكافحة المخدرات التى تنظمها الجامعة منذ نوفمبر من العام الماضي بالتعاون مع صندوق المكافحة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والتى تستهدف عينات من جميع فئات العاملين بالجامعة.
قال الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، إن هذه الحملة تعتبر خطوة مهمة جدا للتحقق من سلامة العاملين بالجامعة ولضمان جودة سير العمل بها، مؤكدا أن إدارة الجامعة ستتخذ إجراءات حاسمة مع من يمتنع عن إجراء التحليل، أو من يثبت تعاطيهم للمخدرات. وأضاف الكردى أن الجامعة تتبنى أيضا أنشطة مختلفة للتوعية بمخاطر الإدمان
قال الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، إن هذه الحملة تعتبر خطوة مهمة جدا للتحقق من سلامة العاملين بالجامعة ولضمان جودة سير العمل بها، مؤكدا أن إدارة الجامعة ستتخذ إجراءات حاسمة مع من يمتنع عن إجراء التحليل، أو من يثبت تعاطيهم للمخدرات.
وأضاف الكردى أن الجامعة تتبنى أيضا أنشطة مختلفة للتوعية بمخاطر الإدمان وذلك فى إطار أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنظيم ندوات بالكليات والمعاهد المختلفة بالإضافة إلى تنظيم زيارات لمنطقة بشاير الخير 1، والانضمام إلى قوافل التوعية الخاصة بالجامعة فى منطقة أبيس حرصا على سلامة أبناء المجتمع السكندرى ودعمهم فى تلقى العلاج أيضا.
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