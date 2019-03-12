انت الان تتابع بدء الكشف الطبي للمخدرات للعاملين بجامعة الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جامعة الإسكندرية

فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، فصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات، سارعت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، بالبدء الفوري فى توقيع وعمل كواشف طبية للمخدرات وذلك للعاملين بالجامعة ضمن حملة تستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة ضمن أنشطة مكافحة المخدرات التى تنظمها الجامعة منذ نوفمبر من العام الماضي بالتعاون مع صندوق المكافحة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والتى تستهدف عينات من جميع فئات العاملين بالجامعة.

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، إن هذه الحملة تعتبر خطوة مهمة جدا للتحقق من سلامة العاملين بالجامعة ولضمان جودة سير العمل بها، مؤكدا أن إدارة الجامعة ستتخذ إجراءات حاسمة مع من يمتنع عن إجراء التحليل، أو من يثبت تعاطيهم للمخدرات. وأضاف الكردى أن الجامعة تتبنى أيضا أنشطة مختلفة للتوعية بمخاطر الإدمان

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