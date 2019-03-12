شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: اتفاقية السلام مع مصر أكبر إنجازاتنا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال (احتياط) موشيه بوغي يعالون، إن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية من أكبر إنجازات إسرائيل.

وذكر الجنرال يعالون في كلمته ضمن مؤتمر نظمه معهد ترومان بالجامعة العبرية في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة 40 عامًا على توقيع اتفاق كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر، أنه بفضل هذا الاتفاق تحول الصراع العربي الإسرائيلي، لصراع إسرائيلي- فلسطيني.

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وأوضح الجنرال موشيه بوغي يعالون، بحسب وكالة «سبونتيك الروسية»، أن اتفاق كامب ديفيد، الموقع قبل 40 عامًا، يشكل أحد أكبر الإنجازات المهمة للسياسة الخارجية الإسرائيلية، كونه أول اتفاق بين إسرائيل ودولة عربية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أنه: «بعد توقيع كامب ديفيد بدأت دول عربية التسليم بوجود إسرائيل وبحقها في البقاء كدولة قومية للشعب اليهودي، وهذه مسيرة بدأت ولم تستكمل بعد حتى اليوم».

وحول الصراع العربي ـ الإسرائيلي، قال يعالون، إنه «يمكن القول اليوم إن إسرائيل وأنظمة عربية تقف في جانب واحد، رغم استخدام مصطلح الصراع الإسرائيلي- العربي، وأنا أزعم أنه لم يعد هناك صراع إسرائيلي- عربي، بل صراع إسرائيلي- فلسطيني، وكل هذا ما كان ليحدث لولا خروج مصر من المعادلة، ومن الصف العربي قبل 40 عامًا».