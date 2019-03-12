شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدير مطار الغردقة بسبب تأخر أعمال التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى إنه تمت إقالة الطيار خالد عبدالسلام، مدير مطار الغردقة الدولى في البحر الأحمر، من منصبه بعد نحو ٦ أشهر من تعيينه بالمنصب بعد زيارة مفاجئة لوزير الطيران إلى المطار، أمس، استمرت نصف ساعة واكتشف خلالها عدم الانتهاء من تطوير مبنى الركاب رقم ٢ منذ نحو ١٥ شهرا، وتقرر تكليف نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء، بإدارة المطار.

كان الفريق يونس المصرى، وزير الطيران، وجه خلال 3 زيارات للمطار بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المبنى ليكون جاهزاً لاستقبال وسفر الرحلات السياحية الدولية، بعد توقفه وإغلاقه ١٥ شهراً.

وأضافت المصادر أن المنظومة الأمنية الجديدة التي تم تركيبها بالمطار، بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات تشمل تركيب «ctx» وتنفيذ أعمال تطوير شاملة، ورفع كفاءة المبنى، وتجهيزه لتركيب الأجهزة الحديثة حسب المواصفات الدولية والعالمية التي طالبت بها لجان التفتيش الأجنبية التي زارت المطار خلال الفترة الماضية.