شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم نجوم «الطوق والإسورة» في المسرح القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن رواية «الطوق والإسورة» حققت نجاحا عالميا وتمت ترجمتها إلى عدة لغات وبعد معالجتها مسرحيا باتت إحدى الأيقونات في تاريخ أبوالفنون ووصفت المسرحية بـ«إبداع يتحدى الزمن»، مؤكدة سعادتها بالجائزة التي أثبتت تفوق مصر وريادتها.

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جاء ذلك خلال الأمسية التي أقامها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لتكريم أسرة العرض المسرحى الطوق والإسورة عن رواية الراحل يحيى الطاهر عبدالله، رؤية مسرحية الدكتور سامح مهران ومن إخراج ناصر عبدالمنعم بمناسبة حصولة على جائزة أفضل عرض من مهرجان المسرح العربى في دورته الـ ١١ (جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى) التي تعد الأولى لمصر في تاريخ هذا المهرجان.

وذلك في حضور كوكبة من رواد ونجوم المسرح منهم سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، مديحة حمدى، آمال رمزى، مجدى صبحى مع الفنانين ياسر صادق، إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أحمد شاكر عبداللطيف، مدير المسرح القومى، شادى سرور، مدير مسرح الطليعة، سامح مجاهد، مدير مسرح الغد، والمخرج فهمى الخولى.

كما تسلمت وزير الثقافة الدرع التذكارية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية خلال الأمسية التي قدمها الفنان أحمد سلامة وصاحبها معرض للصور الفوتوغرافية النادرة من ذاكرة عروض المسرح القومى ومجموعة من إصدارات المركز، كما تم استعراض رحلة رواية الطوق والإسورة من خلال فيلم تسجيلي تناول السيرة الذاتية لصناع العمل إلى جانب فقرة فنية قدمتها العازفتان رانيا عمر (فلوت) وسامية سليمان (هارب) والفنان النوبى كرم مراد.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم إيناس عبد الدايم وزير الثقافة

وزيرة الثقافة تكرم نجوم «الطوق والأسورة» في المسرح القومي

وزيرة الثقافة تكرم نجوم «الطوق والأسورة» في المسرح القومي

وزيرة الثقافة تكرم نجوم «الطوق والأسورة» في المسرح القومي