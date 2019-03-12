شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: لا حالات تسمم بين تلاميذ المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عدم تعرض أي تلاميذ بالمحافظة لحالات تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة بسكوت خلال اليوم الدراسي.

وأوضحت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان، أن مستشفى أبوقرقاص العام استقبل اليوم 11 تلميذًا من مدرسة زعفرانة الابتدائية بادعاء وجود تسمم غذائي، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين عدم وجود حالات تسمم وتم خروج جميع الحالات من المستشفى، عدا حالتين فقط وحالتهما مستقرة.

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وأكدت أن جميع الحالات التي دخلت المستشفى، الاثنين، من تلاميذ مدرسة شيبة الابتدائية خرجت جميعها عقب توقيع الكشف الطبي عليها، والبالغ عددهم 38 حالة وتبين عدم وجود تسمم غذائي وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وخروجهم من المستشفى بتاريخ أمس الاثنين الموافق 12-3-2019.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم توزيع قرابة المليون عبوة من الوجبة المدرسية على جميع مدارس المحافظة على مدار اليومين ولم تظهر أي حالات ادعاء تسمم غذائي أو أي شكاوى عقب تناول الوجبة.

وناشد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، مواقع التواصل بضرورة تحري الدقة في كل ما يتم نشره وعدم إثارة حالة من القلق والبلبلة في القرية.