شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: النبي منع الزواج على ابنته من باب الأبوة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي محمد اشترط على زوج ابنته عدم الزواج عليها، من باب الخصوصية والأبوة، وليس التشريع.
وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «النبي لم يقيد حلالا أمر الله به، وإنما هو أمر مباح، مثل أكل اللحم، هناك من يرغب في تناولها وآخر يرفض.. وولي الأمر حقه تقييد المباح».
واستكمل: «يجوز لأي أسرة أو زوجة أن تشترط عدم الزواج عليها».
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